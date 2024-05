Le Roi inaugure un projet belge d'hydrogène vert à plusieurs milliards en Namibie

Plus de 7.000 panneaux solaires ont été installés en plein désert dans le but de produire de l'électricité verte, qui sera à son tour utilisée pour l'électrolyse de l'eau et in fine la production d'hydrogène vert. Les camions hybrides - qui peuvent fonctionner à la fois à l'hydrogène et au diesel - pourront s'y approvisionner. L'hydrogène pourra également être utilisé pour alimenter des locomotives ou de petits navires, par exemple.

CMB.TECH, en collaboration avec le groupe Ohlthaver & List (O&L) - la plus grande entreprise de Namibie -, a investi 30 millions de dollars dans le site situé près de Walvis Bay, le plus grand port de Namibie. Mais les ambitions du CEO Alexander Saverys ne s'arrêtent pas là. Avec O&L, le groupe maritime anversois souhaite investir jusqu'à trois milliards de dollars dans l'hydrogène vert en Namibie au cours des prochaines années.

Dans les cartons figure par ailleurs le projet de créer une usine d'ammoniac - l'ammoniac vert est fabriqué avec de l'hydrogène vert - où pourraient se ravitailler les navires et qui pourrait être utilisée pour fabriquer des engrais.