Le roi Philippe célèbre le 75e anniversaire d'Unizo chez Segers & Balcaen à Liedekerke

Le roi Philippe a visité ce mardi l'entreprise familiale Segers & Balcaen à Liedekerke, dans le Brabant flamand, à l'occasion du 75e anniversaire de l'organisation flamande d'entrepreneurs Unizo, qui entend mettre l'accent sur la durabilité et la circularité.

"Je suis très intéressé par le choix du sujet", a déclaré le Roi, qui a également célébré l'anniversaire d'Unizo. "L'économie circulaire et la durabilité sont des thèmes importants.

Le Roi a d'abord participé à une table ronde avec plusieurs entrepreneurs. Outre les dirigeants de Segers & Balcaen, société spécialisée dans la fabrication d'emballages en plastique à partir de matériaux recyclés, les représentants d'une entreprise travaillant avec du plastique recyclé, d'une société spécialisée dans les toits végétalisés et d'une autre fabriquant des structures flottantes destinées à accueillir des panneaux solaires étaient également présents.

Le groupe a ensuite visité les installations de Segers & Balcaen, où le monarque a eu droit à une explication sur les différentes machines. Sur son site de Liedekerke, l'entreprise fabrique des films d'emballage en plastique à partir de matériaux recyclés. Le produit final est également entièrement recyclable, selon les informations fournies par la société.

"La durabilité et la circularité seront l'avenir de l'entrepreneuriat: nous devons être en mesure de créer de plus en plus nos propres matières premières à partir des produits que nous possédons déjà", a expliqué Danny Van Assche, directeur général d'Unizo. "Segers & Balcaen est un bon exemple de ce que peut être une économie circulaire."

Outre Liedekerke, Segers & Balcaen possède également un site à Diest. L'entreprise emploie au total 150 personnes.