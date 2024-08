Le rouge a dominé à Bruxelles et en Europe

Syensqo (69,00) et Solvay (30,53) emmenaient les baisses en perdant 2,13 et 1,61%, en compagnie d'AB InBev (54,38) qui reculait de 1,27%. arGEN-X (472,70) était négative de 0,34%, tandis que Galapagos (22,44) et UCB (155,90) s'appréciaient de 0,09 et 1,04%.

KBC (69,04) et Ageas (43,98) valaient 0,95 et 0,18% de moins que la veille. De même, Lotus Bakeries (10.920) et Elia (95,55) reculaient de 0,36 et 0,68%, là où GBL (67,10) et Sofina (214,40) baissaient de 0,89 et 0,83%.