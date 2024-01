Le rouge domine à nouveau sur les marchés européens

KBC (58,00) et AB InBev (58,92) abandonnaient 1,3 et 1,1% tandis que D'Ieteren (176,20) et Elia (115,00) se dépréciaient de 1,2 et 1,5%, Solvay (25,04) et UCB (82,76) de 1%, Syensqo (86,70) et arGEN-X (347,20) de 1,4 et 0,2%.

A la hausse, on retrouvait Galapagos (35,48) et Proximus (8,90) qui gagnaient 0,3 et moins de 0,1%, Aperam (28,92) et Sofina (211,80) ayant viré de 0,2 et 0,4% à la baisse.