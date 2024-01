Le rouge l'emporte malgré une tentative de rebond

L'indice Bel 20 devait réduire sa perte mardi en fin d'après-midi, la clôture confirmant néanmoins un repli de 0,39% de l'indice bruxellois qui terminait à 3.721,87 points avec 13 de ses éléments en baisse, Umicore (22,00) et Aperam (29,77) en tête avec des décotes de 5,98 et 3,12%.

Solvay (27,30) suivait avec un recul de 2,50% tandis que Syensqo (91,59) et UCB (82,62) perdaient 1,25 et 0,05% à l'inverse d'arGEN-X (372,40) et Galapagos (38,52) qui progressaient de 1,80 et 1,53%.

AB InBev (59,60) valait 0,37% de plus que la veille tandis que KBC (60,54) était stationnaire et Ageas (39,58) en baisse de 0,45%, Aedifica (61,35) et WDP (27,18) se dépréciant de 1,52 et 1,02%.