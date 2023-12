Le rouge l'emporte sur des marchés qui évoluent en roue libre

Après une ouverture en légère hausse jeudi, le BEL 20 et ses voisins européens devaient continuer en roue libre et voir le rouge l'emporter progressivement, l'indice bruxellois reculant ainsi de 0,2% à 3.704 points vers onze heures avec 14 de ses éléments en baisse.

En tête des baisses, Aedifica (64,35) et Cofinimmo (72,05) reperdaient 1,1 et 0,8%, UCB (78,34) et Syensqo (92,61) cédant 0,7 et 0,4%.

Sofina (226,00) et GBL (71,24) se dépréciaient de 0,6 et 0,5%, KBC (58,56) et Melexis (92,00) de 0,1%, Aperam (33,05) et Umicore (24,92) de 0,3 et 0,1%.

Atenor (7,34) poursuivait par ailleurs son redressement en bondissant de 6,7% en compagnie de SmartPhoto (30,30) et Qrf (10,05) qui s'appréciaient de 2,3%.

Biosenic (0,055) et Mithra (1,228) étaient enfin positives de 4,9 et 4,4%, Hyloris (13,20) gagnant 2,3%, ce que perdait Nyxoah (4,22).