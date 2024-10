Le rythme de croissance de l'économie belge a ralenti à 1,3% l'an dernier

La consommation des ménages s'est aussi essoufflée, avec une croissance de seulement 0,6%. Notamment en raison de la flambée générale des prix, les dépenses en alimentation, en articles d'habillement et en alcool et tabac ont reculé. Les dépenses en matière de santé et en services de télécommunications ont par contre progressé, comme les achats de véhicules neufs.

Cette modération des dépenses des ménages a néanmoins coïncidé avec une évolution positive de leur revenu disponible (hausse de 8,4% en termes nominaux et de 2,3% en termes réels). Leur taux d'épargne a augmenté à 14,1%, un niveau proche de sa moyenne historique.

L'emploi a par ailleurs progressé à un rythme modéré, en hausse de 39.500 unités (+0,8%). L'emploi indépendant (1,1%) s'est révélé un peu plus dynamique que l'emploi salarié (0,7%). La croissance est surtout restée soutenue dans les activités de services qui avaient le plus souffert de la pandémie, à savoir l'horeca, les services culturels et de loisirs, mais aussi dans les activités scientifiques, techniques et l'industrie pharmaceutique. L'emploi a toutefois diminué dans certaines branches industrielles et plusieurs activités de services.