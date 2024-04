Le secteur aérospatial wallon se pose à Turin pour "Casa Vallonia"

L'écosystème aéronautique et spatial wallon prend ses quartiers à Turin, dans le nord-ouest de l'Italie, ce jeudi à l'occasion de l'événement "Casa Vallonia". Une quinzaine d'entreprises et de centres de recherche présenteront leurs produits et projets à leurs homologues italiens pour susciter des opportunités de collaboration. La Wallonie espère aussi attirer de nouveaux investisseurs en provenance d'Italie, son 5e partenaire économique.

Le concept itinérant "Casa Vallonia" (ou "Casa Valonia" avec un seul "L" dans sa version espagnole) se tient un an sur deux en Espagne et en Italie pour promouvoir les atouts de la région. Après Milan en 2022 et Madrid l'année dernière, la maison wallonne ouvrira ses portes à Turin ce jeudi et réunira ses hôtes en particulier autour de la thématique aérospatiale et aéronautique.

Dans les locaux turinois de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), les sociétés Sabca Technologies ou Dardenne mais aussi le pôle aérospatial wallon Skywin pourront rencontrer des responsables des achats d'entreprises italiennes, des chargés de projets européens, des gestionnaires d'aéroports et des référents de facultés d'ingénierie. L'aérospatial et l'aéronautique font partie des secteurs de pointe de la Wallonie et l'Italie veut justement y accroître ses investissements, souligne l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex).