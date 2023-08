Le secteur belge des jeux vidéo n'a jamais compté autant de travailleurs et travailleuses

Le secteur belge des jeux vidéo poursuit sa croissance, selon les chiffres diffusés mercredi par la Video Games Federation Belgium (VGFB), la fédération belge des entreprises spécialisées dans les arts vidéoludiques. Plus de 130 sociétés, employant 1.085 équivalents temps plein, sont aujourd'hui actives en Belgique, un record depuis la création de la fédération en 2010.

Ce sont en effet 23 entreprises supplémentaires (studios, éditeurs...) et 150 nouveaux équivalents temps plein qui ont fait grandir le secteur belge des jeux vidéo en Belgique en 2022 par rapport à l'année précédente, rapporte la VGFB dans son rapport publié à l'occasion de la Gamescom, le salon européen consacré aux jeux interactifs, organisé jusqu'au 27 août à Cologne, en Allemagne. Actuellement, 133 firmes spécialisées dans cette industrie vidéoludique sont installées en Belgique, contre 65 voici 10 ans.

Plus de deux entreprises sur trois sont situées en Flandre, mais les autres Régions poursuivent leur développement: la Wallonie compte désormais 28 sociétés, soit 6 de plus qu'en 2021, alors que 15 autres sont installées en Région bruxelloise, contre 12 l'année précédente. Des chiffres qui s'expliquent par un soutien plus important des pouvoirs publics, par le biais du fonds flamand ou wallon pour les jeux vidéo ou encore d'incubateurs régionaux.