Le secteur de la biopharma poursuit sa croissance en Belgique

Le secteur biopharmaceutique a généré près d'un cinquième d'emplois directs en plus en cinq ans, ressort-il des chiffres présentés mardi par Pharma.be, l'organisation coupole de quelque 130 entreprises pharmaceutiques actives en Belgique. Les exportations du secteur ont par contre baissé par rapport à 2022, en raison d'un nombre plus faible de vaccins contre le Covid-19 exportés l'an dernier.

L'organisation a fait le bilan de l'année 2023 dans ses "Pharma Figures" annuels, un aperçu de l'empreinte économique du secteur. Celui-ci comptait 44.958 directs l'an dernier, soit une hausse de plus de 1.400 emplois en douze mois et de plus de 7.000 en cinq ans.

Les exportations de produits biopharmaceutiques ont représenté 78 milliards d'euros en 2023, soit une baisse de 21,3 milliards en un an. Si l'on ne tient compte que des exportations hors vaccins contre le Covid-19, en forte baisse en 2023, le chiffre est pointé en hausse de 0,6 milliard. "Le secteur contribue à 56 % de l'excédent commercial de la Belgique, ce qui est de loin la plus grande part de tous les secteurs", précise par ailleurs pharma.be.