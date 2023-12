Le secteur de l'emballage s'inquiète de règles européennes d'exportation plus strictes

Les négociateurs du parlement européen et des Etats membres sont parvenus le mois dernier à un accord sur le sujet. Les déchets plastiques ne pourront plus être exportés, du moins plus vers les pays en développement. L'accord politique doit encore être approuvé par le Conseil et le parlement. Si c'est le cas, le règlement entrera en vigueur dans l'ensemble de l'Union européenne.

Le secteur craint qu'un tel changement ne provoque une situation de crise. "Le risque d'effondrement du marché du tri, de la collecte et du recyclage des emballages plastiques est réel", affirme Valipac.