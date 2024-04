Le secteur du lin s'inquiète des droits de douane sur les produits agricoles russes

Le secteur des entreprises de transformation des graines de lin tire la sonnette d'alarme face à la proposition de la Commission européenne d'augmenter les droits de douane sur les céréales, les oléagineux et leurs produits dérivés en provenance de Russie et de Biélorussie. "C'est un coup dur pour la survie des entreprises européennes de transformation des graines de lin", déclare dans un communiqué Liprobel, qui défend les intérêts des producteurs d'huiles et de protéines végétales.

On retrouve les produits issus des graines de lin dans l'alimentation humaine et animale ainsi que dans des applications techniques telles que le linoléum, la peinture et les encres d'imprimerie.

Dans l'Union européenne, le secteur est fortement dépendant de l'importation puisqu'il ne produit que 15% de ses besoins évalués à 700.000 tonnes par an, explique Liprobel. On est donc loin de l'autosuffisance. A contrario, la Russie s'est imposée comme le plus grand producteur mondial de graines de lin (60% des importations de l'UE), au cours de cette dernière décennie. Et le reste du monde n'offre pas suffisamment d'alternatives pour la remplacer, préviennent les industriels.