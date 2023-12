Le secteur immobilier lance une campagne pour revaloriser le métier de syndic

Une copropriété doit légalement être gérée par un syndic en Belgique, rappelle le secteur or seuls 562 agents immobiliers exerçaient, au 30 novembre 2023, exclusivement le métier de syndic sur l'ensemble du territoire, "un chiffre bien trop faible pour gérer professionnellement le nombre croissant de copropriétés en Belgique", note le communiqué.

Face à ce constat, le secteur a décidé de passer, selon ses termes, à l'action par le biais d'une campagne d'information et de sensibilisation afin d'éclairer non seulement les copropriétaires sur les compétences et tâches du syndic, mais aussi susciter de nouvelles vocations.