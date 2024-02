Le service UberTaxi désormais disponible dans trois villes wallonnes

Uber se lance en Wallonie à partir de ce mercredi. La plateforme UberTaxi est désormais disponible à Liège, Mons et Namur, et permet aux chauffeurs de taxi professionnels titulaires d'une licence d'utiliser l'application pour proposer leurs services aux passagers à la recherche d'une course.

Le prix du trajet est fixé par le taximètre et le paiement s'effectue directement via l'application, une fois la course terminée.

L'objectif du service est de faciliter la mise en relation de chauffeurs de taxi professionnels avec des clients supplémentaires à Liège, Mons et Namur. Il répond d'ailleurs à une demande des passagers mais aussi des chauffeurs, explique Laurent Slits, responsable des opérations d'Uber en Belgique. "Plusieurs milliers de personnes ouvraient l'application et la refermaient aussitôt parce que le service n'était pas disponible en Wallonie. Et on a discuté avec les chauffeurs dans ces trois villes wallonnes, on a été bien reçus. La plateforme permet de générer des revenus pour les chauffeurs, on amène des passagers et une application qui fonctionne. C'est du business additionnel."

Plusieurs dizaines de chauffeurs de taxi à Liège, Namur et Mons auraient déjà décidé de rejoindre Uber, précise la plateforme qui espère en attirer davantage dans les prochains mois et s'étendre dans d'autres villes en Wallonie.

L'application est déjà disponible à Bruxelles et dans de nombreuses villes en Flandre.