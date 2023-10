Le soleil brille sur l'énergie albanaise

C'est l'entreprise Voltalia, dont la famille Mulliez est le principal actionnaire, qui a construit en moins de deux ans ce qui deviendra la plus grande centrale solaire des Balkans occidentaux.

La terre est salée, le soleil tape, et dans quelques semaines les 234.828 panneaux solaires de la centrale de Karavasta seront branchés au circuit électrique. Et l'Albanie pourra continuer à vanter son électricité 100% verte.

Installée sur 200 hectares en bordure du parc national de la lagune de Karavasta, des terrains fournis par le gouvernement albanais, la centrale pourra produire 140 Mega Watts, de quoi fournir en électricité plusieurs centaines de milliers de foyers.

Petit pays de bord de mer, l'Albanie a connu des coupures d’électricité quotidiennes entre la fin de la dictature en 1991 et les années 2000. Si la situation s'est améliorée, le pays connait encore des crises énergétiques régulières.

Avec 99% de la production d’électricité assurée par des centrales hydroélectriques, l'Albanie craint les sécheresses, et les infrastructures datant parfois de la dictature ont du mal à suivre le développement du pays et les millions de touristes qu'il accueille désormais chaque année. En 2022, une étude officielle avait ainsi alerté sur l'état des barrages - et des projets de nouveaux barrages ont été annulés, contestés par des ONG environnementales.