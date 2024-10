Le SPF Economie met en garde contre les faux sites vendant des produits de bois bon marché

Profitant de la demande croissante de modes de chauffage alternatifs dès l'arrivée des mois les plus froids, les arnaqueurs attirent les consommateurs avec des prix attractifs, notamment via les réseaux sociaux. Ils utilisent parfois les informations d'entreprises légitimes pour gagner la confiance des acheteurs. Après le paiement, la marchandise n'est jamais livrée. Les arnaqueurs deviennent injoignables ou utilisent des prétextes fallacieux pour gagner du temps.

Le SPF Economie encourage les consommateurs à la vigilance et recommande de consulter le site webshopsecurise.be pour identifier les sites fiables. Il est conseillé de vérifier l'identité du vendeur, sa réputation en ligne, et de se méfier des offres trop alléchantes. Privilégier des modes de paiement sécurisés et éviter les virements internationaux est également recommandé.