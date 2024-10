Le sud-est se prépare à de nouvelles pluies diluviennes mercredi

Dans son bulletin de 06H00 mercredi, Météo-France a maintenu le Gard et la Lozère en vigilance orange en y ajoutant les Alpes-Maritimes, le Var et l'Ardèche. Cette vigilance devrait durer au moins jusqu'à mercredi minuit pour ces cinq départements.

Plusieurs départements du sud-est de la France placés en vigilance orange orages ou pluie/inondation se préparent mercredi matin à un épisode cévenol automnal annoncé par Météo France en fermant préventivement des espaces publics et en appelant à la prudence.

A Nice, où "des cumuls de pluie importants sont attendus", la mairie a annoncé dans un communiqué avoir activé une cellule de vigilance et pris la décision de fermer les parcs et les jardins mais aussi l'accès aux plages et au sentier du littoral.

Dans le Var, les précipitations, "localement intenses" selon la préfecture, pourraient donner "des cumuls ponctuels de 80 à 120 mm en seulement quelques heures sous les orages les moins mobiles, facilitant le ruissellement", avant de s'atténuer en fin de journée.

Les autorités recommandent de limiter les déplacements et mettent en garde sur les "ruissellements importants (qui) peuvent se produire dus à la sécheresse des sols": "ne vous engagez pas sur les passages à gué, les ponts submersibles ou les passages souterrains, ni sur une route inondée", ont-elles précisé, rappelant que "30 cm d'eau suffisent pour emporter une voiture".