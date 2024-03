Le syndicat libéral souhaite plus de transparence dans la concertation

L'ACLVB/CGSLB, syndicat majoritaire chez Barry Callebaut, a à nouveau plaidé pour plus de transparence sur les plans de réduction d'effectifs. Quelque 500 postes sont menacés en Belgique. Les représentants du personnel n'appellent pas à l'action pour l'instant, mais ils souhaitent avoir une meilleure vue sur des scénarios qui permettraient d'éviter l'actuel plan BC Next Level.

Le syndicat libéral a quitté jeudi un conseil d'entreprise qui abordait ce plan. La semaine dernière déjà, des plans alternatifs avaient été expressément demandés. "Ce n'est que de cette manière que l'on pourra remettre les choses en question et donner des réponses claires aux travailleurs", commente le secrétaire syndical Kurt Marysse. "Cela fait des semaines qu'on nous dit qu'il y a des alternatives, mais personne n'a encore rien vu!"

L'ACLVB/CGSLB n'appelle pas à l'action, mais critique le déroulement du conseil d'entreprise pour les sites de Wieze et Lokeren, où travaillent respectivement 1.200 et 120 personnes. La prochaine concertation devra apporter plus de précisions.