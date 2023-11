Le syndicat United Auto Workers approuve l'accord de principe conclu avec General Motors

L'accord conclu entre General Motors et le syndicat prévoit une augmentation de salaire de 25% d'ici à 2028 et des ajustements en fonction du coût de la vie. Il est en grande partie identique aux accords conclus précédemment chez les constructeurs automobiles Ford et Stellantis.

Pendant les négociations, des grèves ont eu lieu pendant plusieurs semaines dans certaines usines des trois constructeurs automobiles, mobilisant au plus fort plus de 45.000 des 146.000 membres du syndicat. Le président américain Joe Biden s'était rendu sur un piquet de grève devant une usine GM fin septembre.