Le système informatique de Volkswagen piraté, probablement par des cyber-espions chinois

Le système informatique mondial de Volkswagen, le plus grand constructeur automobile européen, a été piraté il y a plusieurs années, rapportent vendredi des documents internes. Ceux-ci ont été publiés par les médias allemands Der Spiegel et ZDF, en collaboration avec Knack et d'autres partenaires dans le cadre de #Hidden Front, un projet d'enquête sur les activités des services de renseignement chinois en Europe. Les hackers ont réussi à voler quelque 19.000 fichiers du groupe Volkswagen, parmi lesquels des informations sur les nouveaux développements technologiques.