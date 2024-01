Le taux d'inoccupation des immeubles commerciaux en baisse

"L'essor du commerce électronique a considérablement réduit le besoin de magasins physiques et rien n'indique que cela va changer", explique l'agence qui prévoit la poursuite, "pendant un certain temps", de la diminution du nombre d'immeubles commerciaux. "Dans de nombreux cas, les immeubles commerciaux vacants ne seront donc plus occupés par un commerçant, mais il faudra leur trouver une autre fonction. Il peut s'agir d'une habitation, d'un bureau ou de cabinets médicaux."

Le nombre d'immeubles de retail a diminué de plus de 1.500 unités l'année dernière par rapport à 2022 (-2%). Les magasins spécialisés en électroménagers, (-7%) et les magasins de chaussures et de maroquinerie (-4%) ont affiché les plus grosses baisses.