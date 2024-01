Le taxi volant de Volocopter à la conquête de Paris pour convaincre

Partager:

Voler au-dessus de Paris en toute sécurité et sans nuisances sonores: malgré l'hostilité d'élus parisiens, l'entreprise allemande Volocopter compte profiter de la vitrine offerte par les Jeux olympiques et voler pendant deux ans dans la capitale française pour convaincre de l'intérêt des taxis volants. "Le bruit, la sûreté et la durabilité sont les critères les plus importants pour voler au-dessus d'une ville", explique son patron Dirk Hoke, dans un entretien à l'AFP.

Et avec la stricte réglementation régulant le trafic aérien au-dessus de la capitale française, "si on peut voler à Paris, on peut voler dans n'importe quelle ville du monde", plaide-t-il. Son "VoloCity", un engin électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL), est un aéronef de deux places à l'allure d'un gros insecte couronné par 18 rotors. Volocopter compte bien en faire le premier au monde à être certifié par l'EASA et la FAA, les agences européenne et américaine de sécurité aérienne. "L'objectif est d'être certifié pour voler cet été à Paris", selon Dirk Hoke. Pour cela, les vols d'essais s'enchaînent, la documentation s'accumule dans le but de démontrer que l'engin a le même niveau de sécurité qu'un avion de ligne, cent fois supérieur à celui d'un hélicoptère.

Statistiquement, "ça veut dire un accident tous les un milliard d'heures de vol, ce qui dépasse le cycle de vie de tout aéronef", rappelle-t-il. En collaboration avec le gestionnaire d'aéroports Groupe ADP, la RATP et la région Ile-de-France, Volocopter entend le faire voler sur cinq routes: deux boucles touristiques autour d'Issy-les-Moulineaux et de l'aéroport du Bourget, et des liaisons reliant Issy-les-Moulineaux à Saint-Cyr-l'Ecole, près de Versailles, Le Bourget à l'aéroport de Roissy-Charles De Gaulle et Issy-les-Moulineaux à une barge sur la Seine située près de la gare d'Austerlitz à Paris. Compter une douzaine de minutes pour un vol de 20 kilomètres.