Le trafic aérien toujours perturbé au Royaume-Uni après un problème technique

Le trafic aérien est toujours perturbé mardi au Royaume-Uni en raison d'un problème technique au niveau du contrôle aérien. Le secrétaire d'État au Transport, Mark Harper, parle du pire incident en près de dix ans et a annoncé mardi la tenue d'une enquête indépendante.

Le problème technique s'est déclaré lundi et a obligé le contrôle du trafic aérien à encoder les plans de vols manuellement. En conséquence, de nombreux vols au départ et à destination du Royaume-Uni ont été retardés ou annulés.

Mardi, au moins 32 départs et 31 arrivées ont été annulés à l'aéroport d'Heathrow, le plus gros aéroport du pays. British Airways, qui opère la majorité de ses vols depuis Heathrow, est la compagnie aérienne la plus touchée.