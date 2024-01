Le trafic des trains assuré sur l'ensemble du réseau, mais avec des retards et annulations

Le trafic des trains est assuré sur l'ensemble du réseau, mais avec des retards et annulations possibles, fait savoir jeudi matin la SNCB par la voix de son porte-parole Vincent Bayer. Sur l'infrastructure ferroviaire, "pas de grands incidents" provoqués par les conditions climatiques, précise le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Sacré.

"Au niveau de l'infrastructure, il n'y a pas de gros impacts sur le trafic. Il y a parfois des problèmes au niveau des aiguillages qui peuvent occasionner quelques minutes de retard mais de manière générale, les chauffages d'aiguillage ont donné de bons résultats", précise Frédéric Sacré.

Du côté de la SNCB, on confirme que les trains circulent, "mais avec plus de difficultés que d'habitude", reconnaît Vincent Bayer. "Notamment sur les axes Namur-Bruxelles et Mons-Bruxelles. Mais il n'y a pas d'interruption."