Le trafic ferroviaire est interrompu dans les deux sens depuis mardi 12h30 entre Lichtervelde et Bruges en raison d'un accident de personne à un passage à niveau à Torhout (Flandre occidentale), a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel. Les trains sont déviés dans la mesure du possible et la SNCB a mis en place des bus de remplacement.