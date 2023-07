Le trafic fluvial a repris au Plan incliné de Ronquières sur le canal Bruxelles-Charleroi

Le trafic fluvial avait été interrompu le 3 juin dernier après la rupture d'un câble de la porte amont donnant aux bateaux l'accès au bac n°1 de l'ouvrage, alors que le bac n°2 était encore en travaux de maintenance. Après la réouverture du trafic fluvial via le bac n°2, le bac n°1 va pouvoir bénéficier de travaux d'entretien prévus pour une période d'environ deux ans.

Entre dix et douze passages de péniches ont lieu quotidiennement au Plan incliné de Ronquières qui permet de franchir une dénivellation de 67,53 mètres. Avant sa reprise, la circulation avait été déviée vers l'est via Liège ou vers l'ouest via Gand.