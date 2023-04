Le Tram Nouvelle Génération déployé sur la ligne 51 entre Bruxelles-Midi et Stade

Le TNG, ou "Tram New Generation", est destiné à renforcer l'offre de tram à Bruxelles. "Plus spacieux et plus confortable, il est équipé de larges portes et d'un plancher bas intégral. Tout a été conçu pour faciliter l'accès au véhicule pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que pour améliorer la circulation et le confort des voyageurs à bord", a communiqué la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles.

"Il s'agit d'une évolution moderne et élégante des tramways T3000 et T4000 les plus récents. Leur design s'inspire du style Art nouveau et a été confié au designer Axel Enthoven de la société Yellow Window", a indiqué la STIB.