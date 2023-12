Le tribunal du travail considère que GSK a discriminé la CSC et exige que cela cesse

Parmi les comportements problématiques invoqués par la CSC figure l'organisation de réunions séparées entre les représentants de GSK et les délégations de la CSC et de la FGTB. L'entreprise, à l'audience, avait indiqué que ce n'était pas son choix mais que ce fonctionnement était imposé par une mésentente historique entre les deux syndicats au sein de GSK. Ce qui n'a pas convaincu le tribunal. Celui-ci juge que ce fonctionnement ne peut qu'engendrer la suspicion, viole la règle de l'unicité de la délégation syndicale et l'obligation de neutralité de l'employeur, le syndicat minoritaire (la CSC) n'ayant aucun contrôle sur les discussions et pourparlers entre l'employeur et le syndicat majoritaire (la FGTB).

""Même s'il est possible que les deux délégations syndicales ne s'entendent pas, rien ne démontre qu'elles ne peuvent pas ensemble assister à une réunion avec les représentants de l'employeur. (...) GSK reste en défaut de démontrer que des comportements actuels des représentants CSC et FGTB empêcheraient la tenue de réunions communes", indique le jugement du tribunal du travail.