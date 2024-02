Le Venezuela avertit le Guyana d'"une réponse énergique" en cas de forage dans l'Essequibo

Le gouvernement vénézuélien a averti jeudi le Guyana d'une "réponse proportionnelle, énergique et légale" s'il permet le forage de puits de pétrole dans les eaux contestées de l'Essequibo, après l'annonce en ce sens mardi du géant pétrolier américain ExxonMobil.

"Si ExxonMobil dispose d'une société de sécurité privée représentée par le Commandement sud (commandement des actions militaires des Etats-Unis en Amérique centrale, Amérique du Sud et Caraïbes, ndlr) et d'une petite branche au sein du gouvernement du Guyana, tant mieux pour eux, mais dans l'espace maritime qui appartient de droit au Venezuela, ils recevront une réponse proportionnelle, énergique et légale", a écrit sur X le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino.

ExxonMobil a annoncé mardi le forage de deux puits exploratoires après avoir remporté des appels d'offres au large de la côte de l'Essequibo, territoire de 160.000 km2 riche en pétrole et ressources naturelles administré par Georgetown et revendiqué par Caracas.