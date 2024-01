Le Voka voit d'un bon œil la demande de nouveau permis d'environnement de Brussels Airport

L'actuel permis accordé à Brussels Airport, gestionnaire de l'aéroport international, court jusqu'au mois de juillet 2024. Un an avant cette échéance, une demande de renouvellement du permis d'environnement a été introduite auprès des autorités flamandes, cette fois pour une durée indéterminée. Le 10 décembre a débuté l'enquête publique concernant ce renouvellement. Elle vise à récolter les doutes et remarques de toutes et tous jusqu'au 8 janvier.

Après analyse, le Voka s'est dit satisfait des nouveaux plans. L'organisation patronale souligne dans son argumentaire que l'aéroport situé dans le Brabant flamand génère 2% du produit intérieur brut (PIB) et accueille 317 entreprises. Quelque 24.000 collaborateurs s'y activent et quelque 40.000 emplois indirects en dépendent. Brucargo, la section fret de Brussels Airport, revêt également une importance particulière pour garantir les activités économiques, insiste l'association.