Le vol à l'étalage à son plus haut niveau depuis 10 ans: les supermarchés veulent agir

Le nombre de vols à l'étalage en Belgique a atteint l'année dernière son plus haut niveau depuis dix ans. De plus en plus de commerçants imposent eux-mêmes un dédommagement au voleur pris en flagrant délit, sans que la police n'intervienne. C'est ce que rapporte Buurtsuper.be, l'organisation des exploitants de supermarchés indépendants d'Unizo, qui demande aux négociateurs du gouvernement fédéral de faire du vol à l'étalage une priorité.