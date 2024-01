"Leasing social": 90.000 pré-inscrits, la première voiture électrique livrée

Un total de 25.000 véhicules sont disponibles cette année dans le cadre de ce "bonus" ouvert aux Français les plus modestes et parcourant plus de 8.000 km par an.

Le "leasing social", lancé en décembre 2023, est un dispositif de location avec option d'achat (LOA) à moins de 100 euros par mois pour les citadines, et 150 euros pour les familiales (hors assurance et entretien).

Sans apport initial, la location est prévue pour trois ans, renouvelables une fois. L'Etat finance chaque location à hauteur de 13.000 euros.