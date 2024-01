"Leasing social": déjà 80.000 pré-inscrits pour 25.000 voitures électriques

"Nous avions effectivement réservé 25.000 véhicules et je peux vous dire que j'ai recontacté les constructeurs", a-t-elle précisé.

Le ministère de la Transition énergétique a précisé que ces personnes s'étaient pré-inscrites sur la plateforme mon-leasing-électrique.gouv.fr pour recevoir des informations, sans signer de commande ferme.

Pour que les foyers les plus modestes aient accès à l'électrique, l'Etat a lancé en décembre 2023 un dispositif de location avec option d'achat (LOA) à moins de 100 euros pour les citadines, et 150 euros pour les familiales (hors assurance et entretien).