L'écosystème Cleantech montre le bout de son nez

L'écosystème Cleantech se présente comme une future plateforme d'incubation, d'innovation et de formation accessible aux entreprises, aux startups, aux centres de recherche et aux acteurs de la formation avec des accents sur la transition énergétique, la rénovation durable et la circularité des matériaux.

Les 24 projets sélectionnés représentent une enveloppe de 101 millions d'euros, cofinancée par la Wallonie et l'Europe.