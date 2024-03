L'effondrement d'un pont à Baltimore bloque un important port américain

L'effondrement d'un pont à Baltimore (Maryland) mardi met à l'arrêt l'un des ports les plus fréquentés des Etats-Unis, où transitent chaque année de gigantesques porte-conteneurs mais aussi des paquebots de croisière.

Cela représente une valeur de plus de 80 milliards de dollars.

En 2023, plus de 52 millions de tonnes de marchandises étrangères sont entrées aux Etats-Unis via le port de Baltimore, selon un récent communiqué du bureau du gouverneur du Maryland, Wes Moore.

Baltimore est notamment, depuis 13 ans, le port américain par lequel transitent le plus de voitures neuves, plus de 800.000 en 2023. Qu'il s'agisse de véhicules fabriqués aux Etats-Unis et exportés à l'international, ou, à l'inverse, de véhicules étrangers importés aux Etats-Unis.

Il est également le principal point d'entrée des importations de sucre et de gypse - minéral utilisé pour fabriquer le plâtre. Et se classe en deuxième position des exportations de charbon.

Le port de Baltimore, qui avait été créé au 17e siècle pour exporter le tabac vers l'Angleterre, se classe désormais neuvième des Etats-Unis en termes de marchandises étrangères manutentionnées et de valeur des marchandises étrangères.