Léger rebond pour la Bourse de Paris dans une atmosphère morose

La cote parisienne avait entamé la séance pied au plancher, progressant de plus de 1,3% à la mi-journée, mais ses gains se sont considérablement réduits ensuite.

"On sent que les marchés ne sont plus trop à la fête. Il y a eu une tentative de rebond technique, après avoir atteint des seuils dans la plupart des indices, mais il ne prend pas", commente Charles de Riedmatten, gérant actions chez Myria AM.

La Chine, moteur des marchés en début d'année grâce à "un effet de base facile" par rapport à 2022, année marquée par des confinements, participe désormais à "la détérioration du sentiment, décrit le gérant.