Léger recul du Bel 20 et de ses voisins européens

Aperam (30,16) et Sofina (214,60) reculaient de 1,9 et 1,6% devant D'Ieteren (170,80) et Syensqo (84,24) qui perdaient un peu plus de 1%, arGEN-X (365,00) cédant 0,1% alors que Solvay (24,05) et UCB (95,40) étaient positives de 0,1 et 0,5%.

KBC (63,02) et Ageas (38,88) valaient 0,1 et 0,6% de moins que vendredi, AB InBev (58,13) gagnant par contre 0,6%, écart présent à la baisse en Ackermans (155,60), Cofinimmo (62,15) et Melexis (79,75) alors que Proximus (8,26) repartait de 1,1% à la hausse.