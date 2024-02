Léger recul du BEL 20

Solvay (23,69) et Syensqo (84,01) valaient 1,37 et 1,32% de moins que vendredi alors que arGEN-X (369,00) et UCB (95,40) progressaient de 0,93 et 0,53%, Galapagos (36,81) de 0,55%.

AB InBev (58,23) était positive de 0,73% alors que KBC (62,90) et Ageas (39,01) cédaient 0,32 et 0,26%, D'Ieteren (171,00) et Melexis (79,45) reculant de 1,04 et 1%, Elia (104,30) et Sofina (215,20) de 0,67 et 1,37%.

Atenor (6,54) et Agfa-Gevaert (1,122) chutaient de 6 et 7% tandis que Unifiedpost (3,35) et Van de Velde (32,50) perdaient 4,3 et 3% contrairement à Exmar (7,45) et Econocom (2,25) qui remontaient de 3,5 et 3%, Roularta (12,15) et Greenyard (5,48) s'appréciant de 3 et 4%.

Onward Medical (5,84) et Sequana Medical (3,10) progressaient de 3,9 et 4,4% alors que Mithra (0,561) et Biosenic (0,032) abandonnaient 5,4 et 5,9%, IBA (10,20) et Nyxoah (11,40) reculant de 2,8 et 1,7%.