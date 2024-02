Léger repli du BEL 20 dans l'attente de l'inflation américaine

Partager:

Le BEL 20 et ses voisins européens entamaient la séance de mardi avec prudence dans l'attente des chiffres de l'inflation américaine, l'indice bruxellois reperdant 0,1% vers 11h00 à 3.711 points après avoir gagné 2,63% en quatre séances consécutives de hausse.

Neuf de ses éléments étaient affichés en baisse, Melexis (79,60) en tête avec un recul de 1,6% devant UCB (93,14) et D'Ieteren (180,00) qui reculaient de 1,4 et 1,1%. Solvay (22,95) était positive de 0,5%, arGEN-X (363,40) et Galapagos (36,81) de 0,3 et 0,9%; Aperam (31,72) et Umicore (21,07) cédant par contre 0,2 et 0,4%.

AB InBev (60,15) et Ageas (38,68) valaient 0,5% de plus que la veille tandis que KBC (62,90) reperdait 0,1%. Elia (107,00) progressait de 0,3%, Aedifica (56,50) et Cofinimmo (64,00) de 0,7% alors que WDP (25,94) reculait de 0,4%, Sofina (220,00) et Proximus (8,33) de 0,6 et 0,3%. Les résultats de Vastned Retail Belgium (30,20) étaient accueillis par une hausse de 2%, Atenor (6,96) et What's Cooking (59,60) remontant de 3,9 et 4,5% alors que Bekaert (47,04) et Agfa-Gevaert (1,24) reculaient de 1,9 et 1,4%, Lotus Bakeries (9.040) reperdant 2,8%.