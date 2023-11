Légère progression du BEL 20 dans des échanges réduits

KBC (52,80) et Ageas (39,73) suivaient avec des mieux de 0,7 et 0,9%, Ackermans (149,70) progressant de 0,7% à l'inverse de Galapagos (33,95) qui reculait d'autant en compagnie de Barco (15,62), en baisse de 1,1%.

Solvay (104,00) et UCB (68,66) valaient 0,4 et 0,1% de plus que la veille, arGEN-X (450,20) regagnant 0,1%.