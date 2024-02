Légère relâche pour la Bourse de Paris

"La semaine dernière a été placée sous le signe de l'intelligence artificielle : les résultats supérieurs aux attentes de Nvidia, poids lourd du secteur des semi-conducteurs, ont entraîné une hausse des actions mondiales", rappellent les analystes de la Deutsche Bank.

Si l'intelligence artificielle pousse les marchés mondiaux, "il est fort possible qu'un peu plus d'embellie économique en Europe devrait permettre une participation plus large de valeurs à la montée des bourses", estime également Sebastian Paris Horvitz, de la Banque Postale AM.

Si les publications d'entreprises vont continuer d'animer un peu la cote parisienne, les principaux rendez-vous de la semaine sont des données économiques, concernant la croissance aux Etats-Unis mercredi, l'inflation en France et en Allemagne jeudi, ou encore l'activité économique en zone euro vendredi avec l'indicateur PMI.