Légères prises de bénéfices au sein du BEL 20

arGEN-X (367,30) reperdait 1,2% après son bond de 14% de la veille, Elia (101,30) et Aedifica (54,45) emmenant par contre les hausse avec des gains de 1,8 et 1,7%, WDP (25,94) remontant de 1,3%.

Ageas (40,62) cédait 0,4% tandis que KBC (68,98) et AB InBev (55,00) s'appréciaient de 0,1 et 0,3%, Melexis (75,80) et D'Ieteren (202,20) reperdant 1 et 0,4%.

Euronav (14,95) regagnait par ailleurs 7,1% supplémentaires, Immobel (26,30) et Bpost (3,38) remontant de 3,9 et 2,3% tandis que Sipef (54,60) gagnait 3%, ce que reperdait la BNB (475,00).

Sequana Medical (1,55) et Onward Medical (4,94) rebondissaient de 6,1 et 4,9% après leurs lourdes pertes de la veille, Celyad (0,37) et Mithra (0,233) récupérant 2,8 et 1,1%.