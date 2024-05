L'enseigne de lingerie Maison Lejaby reprise par un attelage franco-indonésien

Il a choisi l'offre de reprise déposée par une société composée du groupe indonésien Mirae et de la société française GC Consult, a précisé à l'AFP Olivier David, secrétaire du CSE (comité social et économique) et représentant CFDT de Maison Lejaby.

Face à d'autres candidats, ce repreneur "était le mieux-disant par rapport à la pérennité de la société et la reprise des effectifs", a-t-il indiqué, précisant que 24 salariés allaient être repris sur 49.

Le montant de la cession est de 453.000 euros. La réorganisation va concerner tous les secteurs d'activité au siège à Rillieux-la-Pape (Rhône), dans les magasins à Paris et Lyon, et dans les corners de grands magasins, selon M. David.