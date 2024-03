L'entreprise JUUNOO remporte le Gold Award des Circular Business Awards

L'entreprise JUUNOO, active dans le secteur de la construction, a remporté jeudi soir la première édition des Circular Business Awards (anciennement Belgian Business Awards for the Environment). La Fédération des entreprises de Belgique (FEB), qui organise le prix, veut ainsi "mettre en avant des projets innovants qui intègrent le principe d'économie circulaire dans leur modèle".

Huit entreprises étaient nominées, précise la FEB, chacune d'entre elles "utilisant des pratiques, des processus et des produits innovants qui contribuent à la transition vers une économie circulaire et à faible émission de carbone".

Snappies, qui offre un service B2B de couches lavables circulaire aux crèches, reçoit le Silver Award et Out of Use, une entreprise qui concocte des solutions durables à partir de matériel informatique mis au rebut ou inutilisé par les entreprises, gagne le Bronze Award.