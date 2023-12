L'entreprise louvaniste Imec ouvre un site sur un campus universitaire en Indiana

"Notre monde est confronté à d'énormes défis: les problème du climat, de la mobilité, des pénuries alimentaires. La technologie pour y répondre se base sur les progrès dans le développement de micropuces", estime Luc Van den hove, président d'Imec, vendredi.

Pour que le progrès continue, des puces plus rapides sont nécessaires, et qui exigent donc davantage de connexions. "L'université de Purdue se spécialise dans la recherche sur les matériaux pour fabriquer ces puces", pointe la vice-présidente Katrien Marent. "Ce n'est qu'avec ces nouveaux matériaux que nous pouvons évoluer vers des puces avec une plus grande puissance de calcul. Nous amenons ensuite ces bases vers notre site à Louvain, où elles sont encore davantage transformées. Cette procédure doit durer six ans", poursuit-elle.