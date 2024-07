L'épineuse question de la taxation des super-riches au menu du G20 à Rio

Poussée par le chef d'Etat brésilien Lula qui préside cette année le groupe rassemblant la plupart des principales économies mondiales ainsi que l'Union européenne et l'Union africaine, cette question sera sur la table à l'occasion d'une réunion dans l'après-midi.

"Certains individus contrôlent plus de ressources que des pays entiers", a fustigé mercredi Luiz Inacio Lula da Silva à l'occasion du lancement d'une Alliance globale contre la faim et la pauvreté. Priorité de la présidence brésilienne du G20, elle vise à rassembler des Etats et organisations internationales pour éradiquer la faim dans le monde.

Selon le dirigeant de gauche, il faut taxer les milliardaires car "en haut de la pyramide, les systèmes fiscaux ne sont plus progressifs, mais régressifs".

- Washington et Berlin réticents -

Les inégalités n'ont cessé de se creuser ces dernières années, d'après une étude de l'ONG Oxfam publiée jeudi: les 1% les plus riches du monde ont gagné en dix ans plus de 40.000 milliards de dollars en plus, mais leur imposition est "historiquement" basse.