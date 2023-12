L'éruption volcanique en Islande n'empêche pas de s'y rendre, rassurent les voyagistes

Voyager en Islande reste possible malgré l'éruption volcanique à quelques kilomètres au nord-est de Grindavík, rassurent mardi les agences de voyage spécialisées Nordic et Noorderhuis. Le trafic aéronautique n'est pas impacté et le reste de l'île nordique reste accessible, soulignent-elles.

"Les autorités et la population islandaise sont bien préparées à de tels événements et l'Islande dispose des protocoles et des systèmes les plus avancés au monde en termes d'éruptions volcaniques", enchérit Maxime Naeyaert, de l'agence de voyage Nordic. Celle-ci compte environ 200 clients qui ont réservé un voyage vers le pays nordique durant les vacances d'hiver (Noël).

Les voyageurs devront toutefois peut-être adapter leur programme. "Le Lagon bleu est fermé et la péninsule de Reykjanes (où l'éruption s'est produite, NDLR) n'est pas accessible", indique ainsi Freya Germonpré de Noorderhuis. "Heureusement, des alternatives existent toujours."