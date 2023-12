L'éruption volcanique en Papouasie-Nouvelle-Guinée coûte des millions à la holding Sipef

L'éruption du volcan Ulawun en Papouasie-Nouvelle-Guinée le mois dernier coûtera des millions à la Société internationale de plantations et de finance (Sipef). L'année prochaine, le volume de produits de palme pourrait baisser de 20%, indique l'entreprise belge dans un communiqué de presse.

À la suite de l'éruption volcanique du 20 novembre, Sipef a dû évacuer le personnel affecté à certaines plantations et à l'usine d'extraction d'huile de palme de sa filiale HOPL. Il s'avère, après inspection, qu'aucun dommage significatif n'a été causé à l'infrastructure et aux plantations, précise la société. "Le potentiel pour l'avenir est donc préservé". Et l'usine est à nouveau opérationnelle.

À court terme, l'éruption n'aura qu'un impact financier limité, selon Sipef. Environ 2.100 tonnes d'huile de palme et d'huile de palmiste seront perdues, ce qui représente une baisse des bénéfices d'environ 1,4 million de dollars (1,3 million d'euros) pour cette année. L'entreprise maintient sa prévision d'un résultat annuel compris entre 65 et 75 millions de dollars, plus proche cependant des 70 millions que des 75 millions.