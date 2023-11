Les 189 travailleurs qui vont perdre leur emploi chez Farnell ne se sentent pas entendus

Les négociations liées à la fermeture de l'entreprise Farnell, plateforme de distribution de composants électroniques basée à Grâce-Hollogne, sont de plus en plus tendues. Face à l'absence de considération de la direction, les 189 travailleurs sont allés manifester jeudi à Tongres (province du Limbourg), devant le siège de Avnet, le groupe américain dont fait partie la société anglaise Farnell.

Les organisations syndicales estiment essayer de comprendre la situation et de trouver des alternatives pour les travailleurs, et fustigent "une direction méprisante qui n'apporte aucune réponse, mais soigne uniquement la forme juridique pour préparer un passage en force afin de clôturer la phase une de la procédure Renault".

Mardi, la phase deux de la procédure Renault a été activée. "Il est clair que les dirigeants ne respectent pas l'esprit de la loi Renault mais font pression pour une fermeture rapide de l'entreprise. Aucune alternative n'est audible pour eux. Ils judiciarisent la procédure en passant par un cabinet d'avocats," déplore le front commun.

Face à ce manque de considération, plus d'une soixantaine de travailleurs se sont rassemblés jeudi sur le coup de 13h00 devant le site d'Avnet, le groupe américain dont fait partie Farnell. Plus d'une centaine de tracts y ont été distribués aux travailleurs.

Les négociations sont devenues tellement difficiles que plus aucune date de rencontre entre syndicats et direction n'est programmée. "Si l'entreprise continue dans cette voie-là, il ne faut pas exclure que nous basculions dans des actions plus dures. De plus, nous allons prendre, nous aussi, conseil auprès d'un cabinet d'avocats", avertissent les représentants syndicaux.