Les 90.000 panneaux du parc solaire d'Ineos à Jemeppe seront mis en service cet été

Le parc solaire de 90.000 panneaux photovoltaïques et de 60 MW d'Ineos Inovyn sera mis en service en juillet prochain à Jemeppe-sur-Sambre, dans la province de Namur, rapporte lundi le producteur de vinyles. L'installation doit réduire les émissions de CO2 de 14.000 tonnes par an.

À partir de juillet, l'installation alimentera exclusivement le site de production de Jemeppe, qui emploie plus de 540 personnes.

Ineos Inovyn indique poursuivre actuellement l'installation des panneaux photovoltaïques avec ses partenaires PerPetum Energy et Green4Power. Le parc solaire Helios, l'un des plus grands de Belgique selon l'entreprise, aura une taille équivalente à 56 terrains de football.

Le projet fait partie du plan stratégique de décarbonisation du groupe Ineos, qui veut réduire les émissions de CO2 de 30% d'ici à 2030 sur l'ensemble de ses sites. La société vise l'objectif zéro carbone d'ici à 2050.

L'entreprise souligne que le secteur des plastiques en Europe est confronté à un écart de compétitivité par rapport aux États-Unis et à la Chine, notamment à cause de coûts énergétiques plus élevés. Elle estime donc que des mesures sont nécessaires pour préserver la compétitivité de l'industrie, comme des politiques de soutien qui permettent l'accès aux énergies renouvelables.

"Jemeppe est l'un des plus grands sites de production de PVC en Europe", explique Geir Tuft, CEO d'Ineos Inovyn. "Notre nouveau parc solaire est une nouvelle étape dans le soutien à la transition verte de l'Europe. Pour que l'industrie du PVC se développe, il est essentiel que nous ayons accès à une énergie renouvelable compétitive."